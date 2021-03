Ipatinga repassa primeira parcela de convênios a 24 instituições

A Prefeitura de Ipatinga destinou um total de R$ 728.642,00 em recursos para 24 entidades, na última sexta-feira (26), visando a manutenção de importantes serviços prestados à comunidade. Os valores referem-se à primeira parcela dos convênios firmados com instituições socioassistenciais para custear suas atividades em 2021. Para as ações que se prolongarão durante todo o ano, o Executivo destinará mais de R$ 8 milhões às entidades.

De acordo com o prefeito Gustavo Nunes, “este primeiro repasse realizado simboliza o compromisso do governo municipal de manter em dia os serviços ofertados à sociedade, sem nenhum prejuízo de interrupção, para que haja tranquilidade tanto dos trabalhadores que atuam em diversas áreas quanto do público assistido e suas respectivas famílias”.

Entre as entidades beneficiadas com Termos de Fomento e Colaboração estão o Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz (Naemc) – Casa da Esperança, a comunidade terapêutica Associação Missão Resgate, Ação Social SOS Família, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço (Apirva), Associação Projeto de Deus, Educandário Família de Nazaré (Efan), Núcleo de Atendimento e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens, Horta Comunitária Criança Feliz, Centro de Convivência Maria Maria, Movimento da Terceira Idade (Moti), Associação dos Portadores de Deficiência de Ipatinga (Adefi), Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga (Adevipa), Grupo de Apoio ao Tratamento do Câncer Se Toque, Grupo Espírita Luz aos Pequeninos (Gelpe), Associação Ação Social Pela Vida, União de Defesa da Comunidade do Bom Jardim (UDCBJ), Associação Centro de Convivência Espaço da Família (ACCEF), Casa do Cuidado Humano e Lar da Fraternidade Cristã.

Ainda, estão sendo contempladas as Instituições de Longa Permanência Ação Evangélica de Amparo aos Necessitados, Lar Divina Providência da Sociedade São Vicente de Paulo e Lar dos Velhos Paulo de Tarso, além da Casa de Acolhimento Parusia, abrigo noturno para assistir à população de rua.