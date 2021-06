Ipatinga revitaliza áreas degradadas para criar pontos de convivência

Em atendimento a solicitação do prefeito Gustavo Nunes, várias áreas públicas antes utilizadas de forma irregular como depósito de lixo e entulhos e que agora estão sendo revitalizadas pelo governo de Ipatinga deverão ser dotadas também de bancos. “Nossa intenção é que os espaços sejam, de fato, ocupados pela comunidade, que sejam não apenas lugares onde árvores frutíferas e gramados foram plantados, mas também pontos de convivência dos moradores, que assim certamente terá ainda maior interesse em preservar”, explicou o chefe do Executivo.

Nesta quarta-feira (2), conforme informou a Secretaria de Governo, um dos locais atendidos com a medida foi a lateral de uma via no Morro Santa Rosa, na região do bairro Bethânia.

“Pedimos à população que ajude a cuidar dos novos bancos e que eventuais atos de vandalismo sejam denunciados. Além da prefeitura, esse trabalho de proteção das áreas, da vegetação e equipamentos nelas instalados também será feito pela Companhia da Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito, pronta para agir em casos de degradação”, ressaltou o secretário de Governo da prefeitura, Roberto Soares. A intenção do governo municipal é cada vez mais transformar áreas degradadas em espaços arborizados e que gerem mais qualidade de vida aos moradores do entorno. Com esta perspectiva, outros locais já estão mapeados para recebimento de novas melhorias além das árvores frutíferas e grama esmeralda plantadas nos últimos dias, dentro da programação da Semana do Meio Ambiente.