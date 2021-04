Ipatinga se despede de Dona Lourdes Costa

Faleceu nesta quinta-feira (8), aos 95 anos, a senhora Maria de Lourdes Costa, viúva do primeiro vice-prefeito eleito de Ipatinga, José Júlio da Costa. Ela estava internada no Hospital Márcio Cunha, onde se tratava de uma pneumonia que lhe tirou a vida.

Seu velório está previsto para o horário de 8h30 às 11h desta sexta-feira (9), no Cemitério Senhora da Paz, em Ipatinga, onde será sepultada.

PIONEIROS EM IPATINGA

Dona Lourdes era natural de Santa Bárbara, MG. Em dezembro de 1946, ela se casou com José Júlio da Costa, em sua cidade natal. Com dois meses de casados, o casal se mudou para Barão de Cocais, onde moraram até 1959. Tiveram oito filhos: Antônio de Pádua Costa (Toninho), Maria da Conceição Nepomuceno (Neném), José Júlio da Costa Júnior (Julinho), João Batista Costa, Maria do Rosário Costa (Zarinha), Francisco de Assis Costa (Tico), Bernadete de Lourdes Costa e Vicente Costa.

Por convite do engenheiro Luiz Verano, diretor da Usiminas, José Júlio trocou Barão de Cocais por Ipatinga, para trabalhar na empresa que estava sendo construída em Ipatinga.

Em novembro de 1959, a família Costa chegou ao Vale do Aço. “De Barão de Cocais até aqui viemos de “trem noturno” e descemos na Estação de Nossa Senhora que ficava em frente de onde é hoje o posto de gasolina AP Magalhães, no Horto.” – contou Dona Lourdes, que recebia todos com grande simpatia.

“Enquanto meu marido trabalhava na Usiminas, eu ficava em casa. Fizemos um guichê na janela de minha casa e eu vendia passagens de ônibus. Eram somente seis passagens por dia. A Viação Planeta fazia o trajeto Belo Horizonte/Coronel Fabriciano e disponibilizava seis passagens para serem vendidas em Ipatinga.” – recordava.

“O ônibus não vinha à Ipatinga”. – lembra. “O pessoal comprava as passagens e embarcava em Coronel Fabriciano. Era muito complicado porque, as passagens acabavam rápido, o pessoal vinha comprar, e como não tinha mais e saíam xingando”.

Posteriormente, a família instalou uma banca de revistas – onde é hoje a praça central do Horto, em frente à igreja. A banca era feita de uma guarita e coberta por duas telhas. As passagens também passaram a ser vendidas lá. “Lá, tinha um funcionário conhecido como Dedé, irmão do Tião da Rodoviária. Depois, meu filho Toninho, que tinha ficado no seminário para ser padre, veio trabalhar na banca de revistas. Toda tarde, após chegar com sua pastinha, do Escritório Central da Usiminas, meu marido ia tomar conta da banca de revistas”. – recordou.

Dona Lourdes contou que seu marido sempre era procurado para participar da política local e por muito tempo resistiu aos convites. De tanto insistirem, José Júlio aceitou concorrer como o vice-prefeito de Jamil Selim de Salles; e foram eleitos. Quando ainda exercia o mandato, em 2 agosto de 1967, José Júlio faleceu, com apenas 44 anos de idade.

Roberto Ribeiro é vítima da pandemia

Roberto e Rosa Costa Ribeiro

Morreu também nesta quinta-feira, vitima de Covid-19, o empresário Roberto Costa Ribeiro. Ele se encontrava internado no Hospital Márcio Cunha. Haverá um cortejo fúnebre saindo de sua residência, na dos Bororos, 15, Bairro Jardim Panorama, para o Cemitério Senhora da Paz, em Ipatinga.