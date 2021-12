A qualidade dos cafés produzidos na região de Caratinga, será destacada na mostra Estação Cafés Especiais, que será realizada nos dias 11 e 12 de dezembro, das 10h às 20h, em Ipatinga. A exposição será apresentada no 2º piso do Shopping Vale do Aço, com entrada gratuita.

Os objetivos do evento são divulgar o café especial produzido na região de Caratinga, orientar os consumidores sobre as especificidades das bebidas, apresentar os métodos de preparo e degustação orientada e propor uma agenda de relacionamento com potenciais compradores de cafés especiais e agricultores da região.

A atividade é uma realização do Sebrae Minas, Emater, Sicoob Credcooper, e visa atender os produtores de café de Bom Jesus do Galho, Santa Bárbara do Leste, Caratinga, Ubaporanga, Inhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Piedade de Caratinga e Imbé de Minas. As cidades fazem parte da região Matas de Minas, que é uma origem produtora de cafés especiais, formada por cafeicultores de 64 municípios mineiros. O evento tem apoio da Prefeitura Municipal de Ipatinga, Shopping Vale do Aço e KáVé cafés especiais.

Segundo a analista do Sebrae Minas, Mirelly Viana, a exposição é um momento de dar visibilidade aos cafés especiais produzidos na região. “Queremos apresentar ao público do Vale do Aço a alta qualidade dos cafés que são produzidos em cidades próximas à região, como também levar conhecimentos técnicos para quem atua na comercialização da bebida, além de estimular o networking e as possibilidades de bons negócios”, destaca.

PROGRAMAÇÃO

Exposição de produtores de cafés especiais de Caratinga e região – Matas de Minas

Local: 2º piso do Shopping do Vale do Aço – Av. Pedro Linhares Gomes, 3900 – Industrial, Ipatinga

11 de dezembro – 10h às 20h

10h – agenda de relacionamento: apresentação dos cafés especiais produzido por famílias de Caratinga e região – Matas de Minas

Público-alvo: cafeterias, mestres de torras, empórios, supermercados e negócios afins. Necessário confirmar presença pelo telefone: (31) 98610-8669

Estação 1:

Degustação Educativa

Barista: João Cláudio – Torrefação Kávé Cafés especiais

Horários de demonstração: 13h, 15h, 17h e 18h

Estação 2:

Métodos de Preparo de Cafés

Barista: Kahina Hott Araújo – Torrefação Hott Cafés Especiais.

Horários de demonstração: 14h, 16h, 18h e19h

12 de dezembro – 10h às 20h

Estação 1:

Degustação Educativa

Barista: João Cláudio – Torrefação Kávé Cafés especiais

Horários de demonstração: 13h, 15h, 17h e18h

Estação 2:

Métodos de Preparo de Cafés

Barista: Kahina Hott Araújo – Torrefação Hott Cafés Especiais

Horários de demonstração: 14h, 16h, 18h e 19h