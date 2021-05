Jornal Nacional tem pior quarta-feira de 2021 em “dia D” da CPI

Apesar da quarta-feira (19) ter sido um dia agitado em Brasília, com o depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da Pandemia, e também com a operação da Polícia Federal que teve como um dos alvos o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o Jornal Nacional amargou a pior audiência da TV Globo em São Paulo para uma quarta desde o início deste ano.

O principal jornalístico da grade da emissora carioca marcou 24,8 pontos, em um resultado que indicou que nem o considerado “dia D” da CPI foi suficiente para conter a fuga de telespectadores no horário nobre com a exibição da novela Império. A reprise do folhetim tem perdido audiência semanalmente e reduzido os índices da Globo nessa faixa horária.

A novela protagonizada pelo ator Alexandre Nero registrou apenas 25,8 pontos de média na Grande São Paulo, o pior ibope da faixa nesse ano, nesse dia da semana. Com o desempenho abaixo da média no horário nobre, a Globo fechou a quarta com 13,8 pontos de média-dia (das 7h à meia-noite), o índice mais baixo de 2021 nesse dia da semana.

Com informações Pleno.News