Jornalista preso por determinação de Moraes não come há 18 dias

O jornalista Wellington Macedo, preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), está em greve de fome e sem comer há 18 dias no presídio da Papuda, em Brasília. A denúncia foi feita pela esposa do repórter, Andressa Macedo, nas redes sociais.

A mulher do jornalista, Andressa Macedo, fez um apelo em suas redes sociais sobre a situação atual de Wellington. De acordo com Andressa, ele não consegue “nem beber água”, o que agrava ainda mais a situação. A esposa ainda expôs que Macedo estaria “morrendo”.

“O meu esposo está morrendo na cadeia. Alguém faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Há 18 dias está sem comer e agora não consegue nem beber água”, desabafou Andressa.

Ela completou o post afirmando que o marido “não aguenta mais dois dias”.

O jornalista Wellington Macedo está no presídio da Papuda, em Brasília, desde o dia 3 de setembro. Ele teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes do STF, após pedido feito pela Procuradoria-Geral da República.

Macedo é investigado em um inquérito que trata do financiamento de supostos atos antidemocráticos.

Wellington Macedo foi preso em um hotel em Brasília. Em nota, a Polícia Federal (PF) disse que a medida “tem o objetivo de aprofundar investigações em curso nos autos de inquérito que tramita naquela Corte”.