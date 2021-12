O Clube Náutico Alvorada (Lagoa Silvana), recebeu nessa terça-feira (30), representantes do 11º BBM – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, de Ipatinga, para a formatura de uma turma com 10 participantes do Curso Guarda Vidas Civil.

O curso tem por objetivo habilitar os alunos para o exercício da atividade profissional de guarda vidas. Os novos formandos poderão exercer as funções de prevenção aquática, trazendo mais segurança aos banhistas da região do Vale do Aço, ou em qualquer parte do Estado de Minas Gerais.

Conforme prescrito pelas Portarias 53 e 54 do CBMMG, o curso com todas suas disciplinas teve duração 7 dias, totalizando 60 horas, abrangendo aulas e conteúdos práticos e teóricos sobre primeiros socorros, salvamento aquático, prevenção de afogamentos e legislações vigentes sobre o assunto.

Estiveram presentes na solenidade o capitão Hoberdan Inácio da Silva, representando o Comando do 11º BBM, o tenente Filipe Mendes, coordenador/instrutor, e os instrutores sargento Luiz Fabiano, cabo De Souza, soldados Shynaider e J. Reis. Participaram o diretor administrativo do Clube Náutico Alvorada, Euzer Andrade e o gerente Operacional Wesley Chaves.