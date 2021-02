Lagoa Silvana não terá festividades de Carnaval este ano

O Clube Náutico Alvorada (CNA), Lagoa Silvana, informa que, no período de 13 a 16 de fevereiro, não haverá atrações e festividades de Carnaval na área do clube este ano.

A medida foi tomada em caráter de segurança e visa evitar aglomerações e proteger associados e seus convidados, devido ao quadro de pandemia do novo coronavírus que enfrentamos desde o ano de 2020. O clube destaca que, apesar da vacinação já ter sido iniciada, estamos em meio a uma crise sanitária e devemos nos atentar às medidas de segurança necessárias.

A decisão segue o cancelamento das festividades de Carnaval por parte da maioria dos estados brasileiros e está em conformidade com a legislação, que estabelece que a folga de Carnaval é um ponto facultativo para os municípios, não se caracterizando como feriado nacional.

O Clube Náutico Alvorada (CNA) segue com seu funcionamento normal e atrações regulares da Lagoa Silvana durante esse período. É necessário o uso de máscara para entrada e permanência nas dependências do clube.

O CLUBE

O CNA é um dos mais completos e modernos centros de lazer do Vale do Aço e de todo o Leste mineiro. A Lagoa Silvana, um lago natural de 400 hectares, é cercada por mata atlântica preservada, o que faz do clube um verdadeiro cartão postal. O CNA conta com diversas opções de lazer, como: praia artificial, piscina com borda infinita, parque aquático infantil, campos de futebol, quadras poliesportivas, áreas para churrasco, parque infantil, polígono de tiro, lanchonetes, restaurante panorâmico, área de camping e estacionamento. O clube fica localizado na saída de Ipatinga para Caratinga.