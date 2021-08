Líderes evangélicos convocam fiéis para manifestações do dia 7 de setembro

Lideranças evangélicas de todo o Brasil publicaram na tarde desta segunda-feira (23) um vídeo convocando o povo evangélico para participar das manifestações do dia 7 de setembro na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato contará com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.

Pastores como Silas Malafaia, Cláudio Duarte, Ap. César Augusto, Renê Terra Nova, Samuel Câmara e outros líderes aparacem na gravação, que foi compartilhada e curtida por milhares de pessoas logo nos primeiros minutos de sua publicação.

A manifestação parece ter tomado um vultou ainda maior depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a realização de busca e apreensão contra organizadores e apoiadores do evento, dentre eles o cantor Sérgio Reis e o deputado federal Otoni de Paula.

“Povo abençoado do Brasil, 7 de setembro, a partir das 14h, todos nós na avenida Paulista”, convocou Silas Malafaia.

Veja o vídeo:

LÍDERES EVANGÉLICOS CONVOCANDO PARA 7 DE SETEMBRO pic.twitter.com/2XyiK4E9NH — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) August 23, 2021

Fonte: Portal Novo Norte