Livro sobre proteção de dados pessoais é lançado em Ipatinga

Foi lançado no último sábado (11) na Livraria Leitura do Shopping Vale do Aço em Ipatinga (MG), o livro “Manual Prático de Adequação À LGPD – com enfoque nas relações de trabalho”, coordenado pela advogada especialista em Direito Digital e Proteção de Dados, Elaine Guerra e Selma Carloto, especialista em Direito do Trabalho e Mestre pela Universidade de São Paulo (USP).

A obra apresenta orientações, na prática, às empresas na adequação nas relações de trabalho e no que concerne aos dados de funcionários. O livro traz uma abordagem acadêmica, além de esclarecer muitas dúvidas por parte das empresas, principalmente em relação às adequações erradas e ao consentimento e inclusões de cláusulas contratuais ou mesmo a tratamentos excessivos, oferecendo ao leitor, balizas interpretativas para a aplicação efetiva da nova lei.

Com enfoque nas relações do trabalho, o livro é voltado principalmente, mas não apenas, para o setor de Recursos Humanos (RH). “É importante destacar que neste livro se denomina LGPD ‘com enfoque nas relações de trabalho’ e não ‘nas relações de trabalho’, já que os funcionários estão sempre tratando com dados pessoais e pessoais sensíveis de clientes e a empresa fará a regulação completa, incluindo boas práticas com todos empregados da empresa, já que estes poderão causar incidentes, muitos por desconhecimento e na maioria das vezes por engenharia social e de dados de clientes e não apenas de empregados”, comenta Elaine Guerra.

A especialista em Direito do Trabalho, Selma Carloto, explica a importância das empresas se adequarem às novas políticas de privacidade e de segurança da informação. “Em um mundo cada vez mais digital com o avanço das novas tecnologias, com o escopo de proteger a privacidade dos titulares dos dados e seus direitos fundamentais, é que resolvemos lançar o Manual Prático de Adequação À LGPD – com enfoque nas relações de trabalho, para auxiliar e orientar todos aqueles que pretendam iniciar esta indispensável jornada digital”, disse Carloto.