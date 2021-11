O acendimento das luzes de Natal reuniu um público de mais de 460 pessoas no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas, na noite dessa quarta-feira (17). A Cantata de Natal com a Orquestra de Câmara Vale do Aço e o Coral São Francisco Xavier marcou o início das inaugurações da iluminação de Natal em Ipatinga, fruto do Projeto Seminaluz 13ª edição Mostras Culturais, iniciativa patrocinada pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, realizado pelo Seminaluz e Hibridus Dança, com apoio do Instituto Usiminas, da Prefeitura de Ipatinga, por meio da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, e da Cênika Eventos.

Ipatinga será iluminada em quatro pontos, somando mais de 100 mil lâmpadas que vão abrilhantar o Centro Cultural Usiminas, o Centro de Memória Usiminas, o Centro Cultural da Prefeitura de Ipatinga e o Parque Ipanema. A programação gratuita de inauguração das Luzes de Natal continua na próxima quarta (24), às 20h, no Centro de Memória Usiminas com a apresentação cultural “Ser Luz”, da Dama Espaço Cultural.

Na sexta-feira (26), às 19h, será a vez do Centro Cultural da Prefeitura de Ipatinga, localizado no prédio da Biblioteca Municipal Zumbi dos Palmares, com a Cantata de Natal. O cartão postal de Ipatinga, o Parque Ipanema, recebe o acendimento das luzes de Natal, no dia 2 de dezembro, às 19h, com uma Cantata de Natal, programação cultural e com a tradicional chegada do Papai Noel.

A equipe do projeto 13ª Edição Mostras Culturais é composta por: Morrison Deolli, diretor artístico e curador; Wenderson Godoi, coordenador de produção; Jany Francisca, produtora; Rômulo Amaral, assistente de produção/social media; Priscila de Paula, assistente administrativa; Luciano Botelho, coordenador de Comunicação; Ricardo Fernandes, Assessoria Jurídica; FIP Design – Design Gráfico/Site; bolsistas: Adilson Barbosa, Gustavo Henrique, Júnio Henrique, Massio Oliveira e Matisael Lima; assistentes de produção: Ana Clara de Souza, Bárbara Marques, Eliana Barbosa, Jefferson Augusto e Jéssica Andiara.