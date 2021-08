Menino escreve a Jesus durante a II Guerra

Uma carta de uma criança de 7 anos de idade, endereçada a Jesus durante a Segunda Guerra Mundial, foi encontrada 82 anos depois, na França. No texto, datado em 17 de dezembro de 1939, o pequeno autor de nome Pierre pede a Jesus que guarde seu pai no campo de batalha e que o conflito armado termine.

No texto, o menino se expressa: “Querido pequeno Jesus, para me preparar para a minha primeira comunhão, peço-lhe que não me traga brinquedos este ano; quero fazer este sacrifício para lhe agradecer e pedir que cuide de papai e acabe logo com a guerra, para que ele não seja mais forçado a ir para longe, onde a luta está acontecendo. Menino Jesus, espero por ti! Abençoe todos aqueles que eu amo”.

(Com informações do Plano News)