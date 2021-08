“Mentoria Plano de Vida” marca o Dia do Voluntariado na Usiminas

Na semana em que se comemora o Dia do Voluntariado, celebrado no Brasil no dia 28 de agosto, a Usiminas marca a data com o encerramento da primeira turma do projeto “Mentoria Plano de Vida”. A iniciativa reuniu 30 voluntários da empresa e 66 estudantes (14 a 16 anos), que, durante 10 encontros virtuais, uma vez na semana, conversaram com profissionais da empresa sobre escola, trabalho, carreira, desafios e obstáculos enfrentados pelos jovens, além de trocar experiências sobre diversos temas envolvidos como desenvolvimento pessoal e profissional.

O projeto que faz parte do programa Voluntários Usiminas (VOU) e tem como objetivo transformar a vida de jovens estudantes por meio da educação e de experiências vividas, conectou alunos e contribuiu para o crescimento tanto deles quanto dos profissionais da Usiminas que participaram da ação.

Com uma destacada ação social que remonta ao início de suas operações há quase seis décadas, a Usiminas registra práticas de Voluntariado há mais de 20 anos. No ano passado, a empresa fortaleceu e intensificou as iniciativas com o lançamento da plataforma VOU e vem avançando em diversas frentes, com um engajamento cada vez maior de colaboradores das empresas Usiminas.

Segundo a diretora Corporativa de Comunicação e Relações Institucionais da Usiminas, Ana Gabriela Dias Cardoso, o foco maior das ações, que era em ações assistenciais, passa a ter a possibilidade efetiva de uma ação contínua e mais focada nos pilares tempo, trabalho e talento. “A nossa primeira ação por meio da Mentoria Plano de Vida mostrou o quanto um programa inclusivo como esse pode gerar valor para as comunidades e tanto ou mais para as pessoas que fazem o trabalho voluntário. Temos tido um ótimo retorno de todos e a manifestação de muitos outros colaboradores querendo se engajar nas próximas iniciativas”, afirma a diretora.

NOVOS HORIZONTES

Segundo Ana Gabriela, a proposta é diversificar o tipo de trabalho realizado e avançar em outras frentes levando iniciativas como mentorias para adolescentes, fomento à educação, entre outras. Dessa forma, a empresa consegue contribuir, ainda mais, com as comunidades onde está inserida por meio do compartilhamento de conhecimento e da troca de experiências educacionais e profissionais. “Temos um potencial enorme com uma equipe de milhares de pessoas, com formações diversas e possibilidade de apoiar as comunidades em várias frentes, ampliando a atuação voluntária”, avalia.

Com a plataforma do VOU, os colaboradores das cinco empresas Usiminas, da Fundação São Francisco Xavier – braço social da Usiminas nas áreas de Saúde e Educação, da Previdência Usiminas e do Instituto Usiminas estarão mais conectados e poderão tanto escolher as ações em que desejam atuar quanto liderar suas próprias iniciativas. Terão ainda a possibilidade de decidir a maneira com que podem contribuir.