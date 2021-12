O Governo de Minas Gerais decretou situação de emergência em mais 27 municípios afetados por chuvas intensas. O documento foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (14) e mobiliza esforços do Estado para prestar apoio complementar às cidades atingidas, por meio da Defesa Civil.

A publicação menciona que as tempestades causaram múltiplos desastres, como inundações, movimentos de massas, enxurradas e alagamentos. Além disso, o texto também destaca que, com as chuvas, pessoas perderam a vida, ficaram desalojadas e desabrigadas, e comunidades foram ilhadas, entre outros danos e prejuízos humanos, materiais e econômicos.

Com a inclusão de 27 novos municípios em situação de emergência, Minas Gerais já soma 58 cidades afetadas pelas chuvas.

APOIO

Dentre as medidas de auxílio tomadas pelo Estado estão a antecipação do pagamento de seis parcelas de acordo firmado com a Associação Mineira de Municípios (AMM), referente ao ICMS e ao IPVA, e também do Piso Mineiro de Assistência Social. Para esse último, as cidades podem pedir o adiantamento de três a seis parcelas, de acordo com a necessidade local.

O apoio é garantido aos municípios que decretaram situação de emergência, com reconhecimento estadual. Com o aporte, o repasse total do governo de Minas pode chegar a R$ 5,63 milhões. O valor será utilizado para intensificar o atendimento às famílias atingidas e também fortalecer a reconstrução dos estragos causados pelos temporais.

Outra frente de atuação é comandada pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), que está com máquinas e pessoal mobilizados para reestabelecer os acessos nas localidades que ficaram isoladas em decorrência da ação das enchentes.

VISITA

Na última sexta-feira (10), o governador Romeu Zema foi a Águas Formosas e a Machacalis, nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, vistoriar os trabalhos da Defesa Civil estadual, que ofereceu assistência às comunidades prejudicadas. Na ocasião, ele conversou com os moradores e colocou a estrutura do Estado à disposição para prestar ajuda às famílias e para a recuperação das cidades.

“Já providenciamos o envio de material de higiene, cestas básicas, colchões e estamos trabalhando ao lado dos prefeitos. É lamentável que a enchente tenha causado esse sofrimento, mas a Defesa Civil tem feito de tudo para que a situação se restabeleça o mais rápido possível e que as pessoas sofram o mínimo”, afirmou Romeu Zema.