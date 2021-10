Prefeituras de todos os 470 municípios mineiros elegíveis a participar do Digitaliza Brasil, segundo as normas do Ministério das Comunicações, já aderiram ao programa. A iniciativa vai democratizar o acesso e levar sinal digital de televisão a cidades que contavam apenas com transmissão analógica.

A participação do Estado no programa federal foi uma conquista do governo de Minas Gerais, por meio da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), vinculada à Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Secult). O protocolo que formalizou a parceria entre a EMC e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), responsável pela execução, foi assinado em 19/10.

Minas está na lista dos estados que vão ser contemplados na primeira fase do Digitaliza Brasil, abrangendo 28,7% do total de municípios que serão atendidos no país. Com isso, a execução do programa no estado vai mobilizar recursos de cerca de R$ 200 milhões.

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO

A adesão ao projeto vai permitir a difusão, de qualidade, da TV aberta. Dessa forma, o sinal da Rede Minas será ampliado, possibilitando aos mineiros acompanhar sua programação educativa, cultural, de informação e entretenimento. Atualmente, a emissora pública mineira também atende aos estudantes da rede estadual de ensino com teleaulas.

PRÓXIMOS PASSOS

O Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired) vai homologar a adesão das prefeituras em breve. As obras para instalação dos transmissores começam em 2022. Ainda no próximo ano, os equipamentos estarão prontos para levar o sinal digital de TV para os municípios contemplados no programa.

A iniciativa ainda vai oferecer conversores de televisão com interatividade e desempenho otimizado para as famílias integrantes do Cadastro Único (CadÚnico), inclusive as beneficiárias do programa Bolsa Família, que atendem aos critérios estabelecidos no Decreto nº 6.135, de 2007.

Consulte a relação das cidades contempladas no Digitaliza Brasil no site da Rede Minas.