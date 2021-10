Mineração Usiminas está na Exposibram 2021

Terá início na próxima terça-feira (5), mais uma edição da Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram). O evento reúne as grandes empresas do Setor Mineral do país, entre as quais, a Mineração Usiminas. Além da feira, a programação, que seguirá até quinta-feira (7), conta com palestras, minicursos e painéis que envolvem especialistas em mineração e setores afins. Haverá também debates sobre o contexto político, socioeconômico e desafios do segmento.

A Mineração Usiminas participa da Exposibram pelo segundo ano consecutivo como patrocinadora e expositora. No estande da empresa, os visitantes poderão conhecer os produtos, projetos em andamento, como o Sistema de Disposição de Rejeitos Filtrados (Dry Stacking) e o processo de descaracterização das barragens, iniciativas ambientais, entre outros assuntos relacionados à atuação da companhia para tornar as operações cada vez mais sustentáveis e seguras.

“A segurança de processo na indústria mineral” é tema de um dos painéis, que contará com a participação do especialista em Segurança de Processos da Usiminas, Eduardo Barbosa. Esse evento está agendado para quarta-feira, dia 5, das 14h às 15h.

A Exposibram 2021 será realizada no formato virtual, como foi na edição passada. Para visitar a feira, ter acesso à programação e inscrições para os painéis e minicursos, basta acessar o site do evento e fazer o cadastro: https://ibram.org.br/evento/exposibram-2021/

METAS ESG EM DESTAQUE

A implantação do Sistema de Disposição de Rejeitos Filtrados, o Dry Stacking, é uma das metas ESG (na sigla em inglês, ambiental, social e governança) da Mineração Usiminas e um dos destaques do estande da empresa na Exposibram 2021. Com a construção da planta em estágio avançado, a empresa encerrará o ciclo de uso das estruturas convencionais para disposição de rejeitos ainda em 2021, cumprindo mais um compromisso com as comunidades e colaboradores.

Outra meta ESG destacada no estande é a conclusão do processo de descaracterização das barragens construídas no método a montante até o primeiro semestre de 2022. Como primeiro marco, a Barragem Somisa foi oficialmente descaracterizada em janeiro de 2021, conforme certificação dos órgãos oficiais de fiscalização. Para o primeiro bimestre de 2022 está prevista a descaracterização da barragem Central, que já teve mais de 85% do seu volume lavrado. A empresa investiu em uma planta de Flotação para aproveitar os rejeitos armazenados nessas estruturas, com a geração de um produto concentrado de alta qualidade, comercializado no mercado internacional.