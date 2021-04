“Minha Primeira Mantilha” atende gestantes em Timóteo

O Programa Criança Feliz e o Rotary Club Acesita estão desenvolvendo o Projeto “Minha Primeira Mantilha” em Timóteo, com a finalidade de atender às gestantes com a doação de um kit de enxoval de recém-nascido, composto por mantilha, roupinhas, sapatinhos, banheira entre outros itens básicos para os primeiros cuidados com o bebê. O projeto atenderá inicialmente a 25 gestantes, devendo chegar a 50 até o final do ano.

As gestantes selecionadas integram o Programa Criança Feliz, gerido pelo Instituto Presbiteriano Êxodo (IPÊ). O programa foi criado em 2016 pelo Ministério da Cidadania com um caráter intersetorial, tendo por finalidade promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. O município de Timóteo formalizou sua adesão ao Criança Feliz em 2019 e sua implantação ocorreu em 2020.

O programa é voltado para o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico, com renda familiar de até três salários mínimos. O público alvo são as gestantes, crianças até 3 anos, podendo estender o atendimento para crianças de até 6 anos inscritas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou que estejam em instituições de acolhimento. O Criança Feliz conta com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Timóteo. No município, o programa recebeu a denominação carinhosa de Pipas (Primeira Infância Protegida na Assistência Social).

ATENDIMENTO

O primeiro passo para ser atendido pelo Criança Feliz é a inscrição no Cadastro Único, que pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município. Após o cadastramento, o interessado pode solicitar que a equipe técnica dos Cras faça o encaminhamento para o IPÊ. A coordenação do Criança Feliz entrará em contato com a família.

Em função da pandemia do coronavírus, a entidade não está fazendo visita presencial, mas de forma remota. O IPÊ, onde é gerido o programa, fica localizada na Rua da Bahia, nº 83, Cachoeira do Vale.