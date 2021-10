O ministro da Justiça, Anderson Torres, disse na noite desse domingo (24) que vai cumprir a ordem judicial que pede a prisão e a extradição do jornalista Allan dos Santos para o Brasil, mesmo discordando da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Segundo Torres, a Organização Internacional da Polícia Criminal, a Interpol, tem apresentado resistência em colocar o comunicador na lista de procurados, já que uma crise de opinião não existe.

Esses pedidos de prisão preventiva podem ser feitos pelos juízes solicitantes ao Ministério da Justiça, que encaminhará o pedido pela via diplomática ou diretamente pela autoridade central, devendo solicitar, antes disto, a inclusão de mandado de prisão na Difusão Vermelha do órgão.

Vale lembrar que Allan dos Santos é alvo de dois inquéritos no STF: o primeiro que investiga a suposta divulgação de fake news e ataques a ministros da Corte, e o segundo que aponta a possível atuação de uma “milícia digital” que estaria conspirando contra a democracia.

Com informações Pleno.News