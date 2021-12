O modelo de gestão implantado pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, a partir de 2017, é mais uma vez destaque em seminários sobre o tema no Brasil. Nessa quinta-feira (2), o secretário de Governança de Gestão e Transparência, José Márcio Gomes Pereira, representou o município no Seminário de Gestão e Inovação, organizado pela Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano (Amurc), em parceria com o Sebrae, Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e Confederação Nacional de Municípios (CNM).

O secretário fabricianense participou da abertura e apresentou o Painel “Inovações na Gestão Pública Municipal”, quando detalhou as ações adotadas e resultados já obtidos pela gestão Novos Tempos visando o equilíbrio das contas públicas, a partir da redução de custos e aumento da receita e investimentos na cidade. José Márcio Gomes Pereira é graduado em Ciências Contábeis, Especialista em Gestão Pública pelo TCEMG, MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela FGV e Mestrando em Contabilidade Pública.

O evento tem a participação de prefeitos, secretários e especialistas na área. O seminário acontece na cidade de Ilhéus, na Bahia. O evento também tem o apoio da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FECBahia) e Rede Nacional de Consórcios Públicos (RNPC).