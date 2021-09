Morre Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, aos 52 anos

Morreu nesta quarta-feira (8), aos 52 anos, o produtor musical e radialista Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos. Dudu lutava contra um câncer no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal, desde setembro de 2020. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Nos últimos dias, seu quadro de saúde era considerado estável, porém irreversível. Em 2019, ele já havia enfrentado um câncer no pâncreas.

Dudu Braga fez uma postagem no Instagram, há três dias, homenageando a mulher, Valeska, e à filha Laura, de 5 anos: “Minhas paixões! Foto de um dia muito especial! #BabyLaura #Amor”.

Em agosto, Dudu e Valeska oficializaram sua união numa cerimônia íntima, para apenas 12 convidados, com bênçãos do padre Antônio Maria. Roberto Carlos quebrou, momentaneamente, o isolamento no Rio e foi a São Paulo acompanhar a celebração.