Morre o pioneiro de Ipatinga José Maria de Souza

Faleceu na madrugada deste domingo (4), o pioneiro de Ipatinga, José Maria de Souza. Filho de produtor rural, ele cresceu e trabalhou por muitos anos no campo. Natural da cidade mineira de Raul Soares é um dos pioneiros de Ipatinga. Ele deixa 11 filhos (três morreram), 26 netos e mais de 10 bisnetos.

José Maria de Souza há poucos anos, foi homenageado pela Câmara Municipal de Ipatinga, com Medalha Jamil Selim de Sales. Na cidade que adotou, atuou como empresário, pecuarista e foi atuante na política, onde ocupou o cargo de presidente do diretório do antigo MDB de Ipatinga.

O corpo será velado no Cemitério Nossa Senhora da Paz, em Ipatinga, de 10h às 14h deste domingo, onde será sepultado.