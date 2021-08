Motoristas devem ficar atentos às alterações de trânsito no trevo do Panorama em Ipatinga

Por meio do Departamento de Transporte e Trânsito (Detra), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) alerta que o fluxo normal de veículos será obrigatoriamente alterado, para atender a diretrizes do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e melhoria das condições de segurança. As primeiras regulações se darão a partir do dia 17 de agosto, no trevo do bairro Jardim Panorama, com interferência na rotina dos deslocamentos de automotores pelas avenidas Minas Gerais e Guido Marlière.

Os condutores de veículos que trafegam pelas duas vias devem ficar atentos às sinalizações verticais e horizontais introduzidas nas proximidades da rotatória, com instituição de paradas obrigatórias. Para cumprimento de normas de prioridade quanto à circulação, a preferência deve ser dada aos veículos que estiverem contornando a rotatória. Faixas de advertência já podem ser vistas no local.

A prefeitura salienta que as mudanças se devem principalmente a dificuldades enfrentadas na circulação de veículos de grande porte, em especial os ônibus, que muitas vezes ficam retidos nos contornos, ainda correndo o risco de arrancarem perigosamente em vias até o momento consideradas preferenciais. Especificamente quanto ao trevo do Jardim Panorama, serão beneficiadas várias linhas de transporte coletivo: 309, 304, 402, 600.1, 601, 604, 800 e 801.