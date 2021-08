MTur reabre inscrições para qualificação gratuita de Gestor de Turismo

O Ministério do Turismo abriu inscrições para a nova edição do curso “Gestor de Turismo”. A qualificação online é ofertada gratuitamente por meio da Plataforma de Engajamento e Aprendizagem (PEA) e tem como público-alvo maiores de 18 anos, preferencialmente gestores públicos e privados de turismo, além de outros cidadãos e profissionais que tenham interesse em desempenhar atividades relacionadas ao desenvolvimento do setor.

As inscrições podem ser feitas até 31 de março de 2022 e, a partir do momento da inscrição, já é possível iniciar o curso. As aulas devem ser concluídas até 31 de maio de 2022 e o próprio aluno pode emitir o certificado de conclusão do curso profissionalizante pela plataforma.

A última edição do curso “Gestor de Turismo” bateu recorde de alunos: foram 24.526 inscritos na edição 2019/2020, mais do que o dobro do que foi registrado em 2018, quando 9.794 alunos se inscreveram na qualificação. “Isso demonstra a importância do curso como ferramenta para a melhoria da qualificação do setor no país. Precisamos, mais do que nunca, estar bem preparados, pois a retomada do turismo no Brasil já começou e será grandiosa”, declarou o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto.

Para o secretário nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, William França, o curso é um diferencial competitivo para os trabalhadores do setor. “Esta qualificação promove o desenvolvimento dos profissionais no planejamento e na gestão de políticas em turismo, práticas essenciais para a construção de um setor estruturado e sustentável. Portanto, estar entre os alunos capacitados neste curso representa mais oportunidades no mercado de trabalho e mais reconhecimento profissional”, comentou França.

A formação “Gestor de Turismo” tem 50h e é dividida em 35 unidades que abordam temas como planejamento; elaboração de projetos; legislação sobre turismo e contratações; e programas e ações do MTur. O aluno terá acesso às videoaulas e atividades por meio de qualquer dispositivo com acesso à internet, como smartphone, tablet ou computador.

PARCERIA

Instituições públicas, estaduais e municipais, e instituições privadas podem cooperar para o sucesso da política de qualificação no turismo e gerenciar a oferta do curso “Gestor de Turismo” em sua região, com acesso à quantidade de alunos cadastrados, em curso e qualificados. Basta preencher os dados e celebrar o Termo de Compromisso com o Ministério do Turismo no site http://gestor.turismo.gov.br/representante.

BBA

O Ministério do Turismo também está com inscrições abertas para o curso gratuito de Atendimento ao Turista, ofertado por meio da plataforma online Brasil Braços Abertos (BBA). O curso é voltado para maiores de 15 anos, estudantes de turismo ou profissionais do setor. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de dezembro de 2021 e os alunos devem concluir o curso até 6 de março de 2022. O curso também pode ser iniciado a partir do momento da inscrição.

Com informações do Ministério do Turismo