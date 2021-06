Mulheres assumem cargos no pátio de matérias-primas da Aperam, em Timóteo

A busca por equidade nas relações trabalhistas é uma realidade para as mulheres há várias décadas. Na Aperam South America, a busca pela igualdade de gênero é um compromisso global e, por meio de diversas ações do programa Inclusão com Diversidade, a Empresa tem buscado modificar o panorama de cargos da indústria, historicamente ocupados por homens. Prova disso foi a contratação, no último mês, de sete mulheres que assumiram postos de trabalho no pátio de matérias-primas da usina, em Timóteo (MG). Com profissionalismo e vontade de crescer, elas vêm desempenhando seu trabalho com excelência.

Larissa Rodrigues de Carvalho Rocha chegou para gerenciar a equipe que atua no pátio de matérias-primas. Engenheira metalúrgica de formação, ela traz consigo a bagagem de quem já atuava na indústria e vê, como grande avanço, a abertura de oportunidades para as mulheres atuarem no segmento. “É gratificante ver que as portas estão se abrindo em um setor até então, predominantemente masculino. Acredito que essa seja uma direção para todas as companhias siderúrgicas: dar oportunidade às mulheres por suas habilidades e competências”, destaca.

Milaine Arruda Dias está entre as novas contratadas. Ela, que prestava serviços à Aperam como terceirizada, comemora a oportunidade. “Tinha um desejo profissional de fazer parte do time Aperam. Sempre busquei o melhor para mim e para minha família e estar aqui é um sonho realizado”, revela.

Milaine exerce o cargo de operadora siderúrgica e se diz plenamente satisfeita com a rotina. “Faço o recebimento das matérias-primas que chegam à usina. Providencio o deslonamento das carretas – uma tarefa que exige força, e também, a limpeza do veículo. Ao meu ver, não faz diferença se era um trabalho até então realizado por homens. Me adaptei muito bem. Lugar de mulher é onde ela quiser!”, pontua.

Rodrigo Heronville, diretor de RH da Aperam South America, destaca que “nosso objetivo é fomentar políticas internas factíveis que fortaleçam a inclusão e a diversidade em nossa empresa. Nossa meta é ter um time cada vez mais plural e comprometido com nossos valores”, afirma.

Quem também assumiu um cargo de operadora siderúrgica foi Karolina Pires Crepaldi, que já conhecia um pouco da rotina da indústria, por ter atuado como Aprendiz de Ofício na própria Aperam, aos 17 anos. Hoje, com 22, ela retorna à empresa em uma nova oportunidade. “Me sinto acolhida. A companhia tem um cuidado especial com os novos empregados e isso inclui nosso grupo de recém-contratadas para atuar no pátio. Sinto que estamos caminhando para ter direitos iguais e a Aperam tem aberto esse caminho para as mulheres”, avalia.

O desejo de crescer profissionalmente e romper novas barreiras é um estímulo para as novas empregadas. Milaine, por exemplo, divide seu tempo entre o trabalho no pátio e a faculdade de Logística. “Quero crescer e por isso, corro atrás dos meus objetivos. É gratificante fazer parte dessa mudança que a Aperam tem promovido nas contratações”.

OPORTUNIDADES PARA PCDS

O programa Inclusão com Diversidade da Aperam engloba também oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCDs). A Empresa está aberta ao recebimento de currículos para atuação na área industrial.

“Na Aperam, a diversidade vai além do gênero. Pessoas com deficiência, além de pessoas com diferentes raças e gerações têm nos processos seletivos realizados, a chance de somar ao nosso time com seu talento e empenho. Neste intuito, criamos novas políticas com o objetivo de proporcionar um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo e diverso, valorizando as diferenças”, finaliza Rodrigo Heronville.

As informações para seleção de novos PCDs podem ser acessadas no site da Aperam, em: https://brasil.aperam.com/pessoas/voce-na-aperam/faca-parte-desse-time/