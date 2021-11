O Mundo Senai ocorre anualmente em todo o país e tem como objetivo promover a integração entre a instituição, indústria e a sociedade para que as pessoas conheçam as oportunidades de trabalho, desenvolvimento tecnológico e opções de formação profissional que a entidade oferece. Diferente do que ocorreu no ano passado, em que os eventos presenciais precisaram ser substituídos pelas lives, neste ano as unidades Senai em Minas Gerais, voltaram a abrir as portas para toda a comunidade.

Na oportunidade, o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato e a gerente das Unidades Senai de Ipatinga e Timóteo, Andreza Otto, apresentaram a estrutura do Senai Soluções em Educação Profissional, incluindo o Centro de Excelência em Engenharia e laboratórios. Os convidados participaram ainda do workshop 4.0 e da palestra virtual “ESG – Nova Agenda Mundial” com Paula Harraca, diretora de Estratégia ESG, Inovação e Transformação do Negócio da ArcelorMittal Aços Longos Latam e Mineração Brasil.

“O Mundo Senai foi preparado com muito carinho para receber a Indústria e apresentar as soluções que a instituição pode oferecer, tanto em educação quanto em tecnologia. Nossa expectativa é que possamos potencializar a integração entre o Senai e a indústria”, ressaltou Andreza Otto.

Para Flaviano Gaggiato, o Senai de Ipatinga é referência para todo o Estado. “Temos uma das melhores escolas profissionalizantes do país, abrigamos aqui em Ipatinga a maior unidade Senai do Estado de Minas Gerais que juntamente com o Centro de Excelência em Engenharia e o APL Metalmecânico tem promovido parcerias estratégicas em novos mercados e para novos produtos, apoiando o desenvolvimento das empresas em gestão e competitividade, capacitando conforme as necessidades das empresas e promovendo a cultura empreendedora, colaborativa e de inovação”, destacou Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço.

Adriano Henrique, analista de Gestão da Aperam, parabenizou o Senai pela iniciativa. “Fiquei surpreso com o vasto campo de inovação disponível para a indústria. Considero que o ponto alto do dia envolveu a capacitação e preparação dos profissionais de diversos setores da indústria para acompanhar e impulsionar os avanços tecnológicos em nossa região”, disse.

Para Ailton Gonçalves Vieira, supervisor de Manutenção Elétrica e Instrumental da Cenibra, o Senai é um grande parceiro na geração de mão de obra qualificada.

“É muito bom saber que podemos contar com o Senai, saber que a instituição tem a preocupação em manter um relacionamento mais próximo com as empresas, principalmente porque temos a expectativa e contaremos com o apoio da Unidade, na formação de mão de obra, especialmente nesse momento de carência de formação de mão de obra qualificada”, opinou.