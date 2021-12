Um espetáculo de luzes nas alturas agora leva um brilho especial a diversos prédios em construção em Ipatinga e Governador Valadares. O Natal Iluminado da WR Construtora tornou isso possível, ao acender neste fim de semana 36.000 luzes em mais de 1.500 metros de LED, incluindo as duas maiores árvores de Natal criadas no Leste de Minas Gerais.

Em Ipatinga, a maior delas está na fachada dos 25 andares do Iguaçu Nobre, com 50 metros de altura. O tamanho é o mesmo da árvore de Natal instalada na fachada do Ibituruna Tower, em Valadares, o maior edifício construído no Leste de Minas Gerais, com 28 andares.

O Natal Iluminado WR leva ainda um charme a mais para as fachadas dos edifícios Privilege, no bairro Cidade Nobre, Exclusive e The Office, no bairro Horto, Noronha, no Bom Retiro, além de iluminar a tapume do canteiro de obras do Absoluto, no Centro de Valadares. Uma atração agradável e gratuita para famílias que passeiam pelas ruas e avenidas próximas aos empreendimentos, todas as noites.

“O Natal faz a gente realizar sonhos, faz a gente acreditar que a gente pode fazer mais e melhor para as pessoas ao nosso redor. Por isso, unimos o brilho dos nossos valentes nessa empreitada para levar uma mensagem a mais de alegria, de esperança e de paz para a comunidade, para as cidades onde construímos”, resume Wallace Barreto, diretor-presidente da WR Construtora.