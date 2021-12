Esperança, alegria e solidariedade são provavelmente as três palavras que definem com mais clareza os sentimentos despertados pelo Natal, data que inicia as celebrações de fim de ano e os preparativos para o novo ano que está por vir. Famílias reunidas e trocas de presentes são elementos típicos desta época, que terá um significado ainda mais especial após o período de isolamento social vivido com a pandemia da Covid-19, que impossibilitou as festividades de 2020 e ainda requer cuidados por parte da população.

Considerando que essa é uma festa que celebra a partilha, presentear crianças de baixa renda por meio da doação de brinquedos foi a forma que o Cartão de Todos encontrou, desde 2015, para fazer parte dessa celebração de uma maneira especial, reafirmando a importância de um dos seus principais pilares: a solidariedade.

Idealizado pela vice-presidente social do Cartão de Todos, Mara Vilar, o Natal Solidário 2021 chega a sua 7ª edição atingindo a marca de 70 mil brinquedos arrecadados em todo o Brasil e, destes, mais de 2.800 recebidos apenas nas regiões de Ipatinga e Vale do Aço (MG), através da campanha realizada em todas as unidades da rede, nas clínicas AmorSaúde, unidades de negócio e nos estabelecimentos parceiros.

Os itens arrecadados foram doados para instituições localizadas nas cidades da rede espalhadas pelo Brasil. Dentre elas, estão institutos reconhecidamente comprometidos com a vida e o bem-estar de crianças vulneráveis. “Esta edição superou as nossas expectativas e esperamos que este projeto social cresça a cada ano para chegar a mais crianças. Para nós é extremamente gratificante ver a alegria no rosto delas quando recebem os brinquedos. Presenciar o impacto positivo dessa iniciativa nos mostra a necessidade de sermos solidários”, diz Mara Vilar.

O resultado que demonstra o sucesso dessa ação que presenteia milhares de crianças carentes em todo o país por meio do estímulo da solidariedade, não só dos filiados e colaboradores, mas também de todos que desejam ajudar a manter um pouco da magia dessa data que é tão importante durante a infância.

O Cartão de Todos é referência no mercado de cartões de descontos. Criado em 2001 por Altair Vilar, em Ipatinga (MG), a empresa oferece a intermediação de descontos entre os usuários do cartão e as empresas parceiras. A adesão ao Cartão de Todos dá direito a descontos nas mais de 300 clínicas parceiras, permitindo o acesso da população à saúde primária de qualidade, além de oferecer descontos em atividades que englobam serviços voltados à educação e ao lazer. A empresa atende, hoje, o equivalente a 14 milhões de pessoas, e o Cartão de Todos é aceito em milhares de estabelecimentos em todo o Brasil.