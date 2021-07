Nova unidade do Sicoob Vale do Aço faz homenagem à Usiminas

A Usiminas foi a empresa homenageada pelo Sicoob Vale do Aço com a inauguração, na segunda-feira (19), do Espaço Cooperativo Sergio Leite de Andrade. A unidade, que leva o nome do presidente da companhia, fica no bairro Ouro Preto, região da Pampulha, em Belo Horizonte e é o 21º espaço cooperativo do Sicoob Vale do Aço, o quinto na Região Metropolitana de Belo Horizonte e o segundo na capital mineira.

A escolha do nome é uma homenagem à histórica parceria entre as duas empresas. Há 55 anos, em julho de 1966, um grupo de colaboradores da Usiminas fundou a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Usiminas (Coopeco), companhia que, em 2009, daria origem ao Sicoob Vale do Aço

Em seu discurso durante a solenidade de inauguração do Espaço, Sergio agradeceu a escolha e enalteceu a parceria. “Estou extremamente feliz e agradecido com essa homenagem. Mais que meu nome, esse espaço leva o nome da Usiminas. E tenho certeza que Usiminas e Sicoob Vale do Aço seguirão juntos, construindo o presente e o futuro”, destacou o executivo.