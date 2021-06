Novidade digital simplifica acesso à 2ª via da carteira de identidade

Os usuários do MG App e do site cidadao.mg.gov.br, canais de atendimento para acesso a serviços do Governo de Minas, agora contam com mais uma funcionalidade na hora de solicitar a emissão de carteira de identidade (CI). Já está disponível nas plataformas a opção de expedir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), necessário para segunda via da CI, logo após o agendamento do serviço, assim como acompanhar o status de vencimento da cobrança.

A atualização do serviço, coordenados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), reduz o processo para emissão do documento e facilita a vida do cidadão que, anteriormente, agendava o serviço no MG App ou no cidadão.mg.gov.br e precisava emitir a guia para pagamento no site da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF). Agora, o DAE é gerado diretamente nas plataformas de agendamento, podendo ser pago em casas lotéricas ou bancos de preferência, inclusive via internet banking.

BENEFÍCIOS

Não há cobrança de nenhuma taxa para o agendamento do serviço nos canais oficiais do Governo de Minas e a emissão de primeira via da carteira de identidade também é gratuita. No entanto, a partir da segunda via, é cobrada uma taxa de R$ 78,88.

“Essa nova funcionalidade torna as etapas do serviço ainda mais claras. Assim, evitaremos situações em que o usuário se esquece de emitir e pagar a taxa, por ter que entrar em outro site, e não consegue realizar o serviço no dia agendado”, assegura a especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Linda Vieira.

“Acreditamos que essa facilidade vai beneficiar muitos usuários, uma vez que o agendamento de carteira de identidade é um dos serviços mais utilizados dentro do app”, reforça.

A inclusão da funcionalidade é resultado de parceria em Governo Digital da Seplag, por meio do programa Minas Atende, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

PASSO A PASSO

Logo após abrir o MG App ou o site cidadão.mg.gov.br e agendar, gratuitamente, a emissão da carteira de identidade, o aplicativo mostra o botão “emitir taxa”. Clicando nele, o cidadão preenche os campos solicitados e a guia é gerada. O usuário pode baixa-la em PDF ou copiar o código de pagamento. Os passos seguintes para a emissão do documento em alguma Unidade de Atendimento Integrado (UAI) também são informados na plataforma.

A expectativa da Subsecretaria de Governança Eletrônica e Serviços da Seplag é que, em breve, essa modalidade seja expandida para outros serviços disponíveis no aplicativo, que conta, atualmente, com mais de 100 funcionalidades e mais de 1 milhão de instalações no Google Play.