Novo chefe do 12º Departamento de Polícia Civil toma posse em Ipatinga

O novo chefe do 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga, delegado-geral Gilmaro Alves Ferreira, tomou posse nessa quarta-feira (4) em cerimônia realizada no Auditório Jamil Selim de Salles, na Faculdade de Direito de Ipatinga – Fadipa. A nomeação do delegado foi publicada no dia 02/07/21 quando passou a ser responsável pela unidade.

O evento contou com a presença do chefe da Polícia Civil, delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva; o superintendente de Investigação e Polícia Judiciária, delegado-geral Márcio Simões Nabak; e o delegado-geral Gilberto Simão de Melo, que esteve à frente do 12º Departamento desde 2015. Também estiveram presentes autoridades da região, como o prefeito Gustavo Nunes; a deputada federal Alê Silva; a deputada estadual Rosângela Reis; o desembargador José Augusto; o promotor de Justiça Bruno Schiavo Cruz; o comandante da 12ª Região da Polícia Militar, coronel Gildásio Rômulo Gonçalves; o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, tenente coronel Alexsandro Carlos de Oliveira Nunes; o diretor regional da Polícia Penal da 12ª RISP, Marilton Carlos dos Anjos Gonzaga; a diretora-geral do Centro Sócio Educativo, Charlene Geise Costa; além de juízes de Direito da comarca de Ipatinga; secretários municipais; prefeitos de municípios do colar metropolitano da região do Vale do Aço e convidados da sociedade civil.

NOVO CHEFE DO 12º DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL

Gilmaro Alves Ferreira ingressou na Polícia Civil de Minas Gerais em 1997 como escrivão de Polícia em Timóteo. Posteriormente, ele assumiu o cargo de delegado de Polícia, sendo designado para atuar em Timóteo. Foi delegado de Polícia na Delegacia de Acervo na unidade regional de Ipatinga, cidade onde assumiu os trabalhos de Polícia Judiciária como delegado no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Regional). Além disso, foi docente do curso de Direito na Fadipa e na Unileste e é autor de artigos jurídicos e da obra literária “Expansão da Justiça Negociada na Seara Penal – Uma análise do acordo de não persecução penal”. Neste ano, foi promovido a delegado-geral e designado para assumir a chefia do 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga.

ATRIBUIÇÃO

O chefe do 12º Departamento em Ipatinga tem como atribuição executar a gestão operacional e a articulação das delegacias no campo da apuração das infrações penais e no exercício dos trabalhos de Polícia Judiciária, assim como a redução da criminalidade. O 12º Departamento em Ipatinga é composto por seis unidades regionais (Ipatinga, Caratinga, Itabira, João Monlevade, Ponte Nova e Manhuaçu), totalizando um extenso território com 97 municípios.