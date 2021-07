Novo chefe regional da Polícia Civil visita Santana do Paraíso

O fortalecimento do trabalho conjunto entre a Polícia Civil e o município de Santana do Paraíso foi pauta de encontro entre o prefeito Bruno Morato, o vice, Oliveirinha, e o novo delegado-geral do 12º Departamento de Polícia Civil, com sede em Ipatinga. O encontro ocorreu no gabinete do prefeito, nessa quinta-feira (8). Gilmaro Alves estava acompanhado do delegado Gilberto Simão de Melo, que passou o bastão para Gilmaro no comando do 12º Departamento, e de dois investigadores da Polícia Civil, José Walter Santos Ávila e Janaína Frade.

Bruno Morato enalteceu a trajetória de Gilmaro Alves e enfatizou que a parceria entre a Polícia Civil e o município é importante para viabilizar as ações de segurança do atual governo para Santana do Paraíso. “Este é um momento muito importante na história da Polícia Civil, que marca a transição do Dr. Gilberto, que de forma brilhante conduziu o 12º Departamento de Polícia. E, agora, transferiu para um delegado não menos brilhante, que é o Dr. Gilmaro, que tem uma trajetória importante no Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado). Então, essa visita também é para deixar claro que o município é parceiro da Polícia Civil, tanto que fizemos o maior convênio já realizado com a corporação e, em breve, vamos implantar um sistema de videomonitoramento que vai auxiliar muito nas investigações policiais”, pontuou o prefeito.

Gilmaro reforçou as palavras de Bruno Morato quanto à cooperação entre a corporação e o município. “É uma honra muito grande poder estar aqui representando a Polícia Civil, em conjunto com o Dr. Gilberto Simão, no município de Santana do Paraíso, e em conversações com o prefeito Bruno Morato, uma pessoa brilhante, de um caráter formidável. E nós estamos aqui justamente para estreitar ainda mais esses laços, essa cooperação entre o município e a Polícia Civil da nossa região. E queremos contar com o apoio do prefeito Bruno Morato, que foi delegado em Santana do Paraíso e ainda pertence aos quadros da Polícia Civil”, afirmou Gilmaro.

Para Gilberto Simão de Melo, a sintonia entre o governo e a Polícia Civil visando ao aprimoramento da segurança pública é fundamental. “O momento agora é de valorizar e apoiar o Dr. Gilmaro, que assume o 12º Departamento de Polícia Civil. É uma pessoa de extrema competência. E ele gentilmente me convidou para visitar o prefeito Bruno Morato, para ratificar o interesse da polícia em dar todo o apoio no que diz respeito à segurança pública no município. Não tenho dúvida de que todas as áreas do município têm o apoio do prefeito. E, em relação à segurança pública, nós viemos reforçar nosso interesse em dar o maior apoio ao prefeito. E Santana do Paraíso pode se considerar uma cidade favorecida por ter um delegado que é bom gestor e que tem muito interesse em deixar a cidade mais tranquila e a população com a sensação de segurança”, destacou o ex-chefe do 12º Departamento de Polícia Civil, que abrange 97 cidades, incluindo os municípios do colar metropolitano do Vale do Aço.