Novos horários de ônibus contemplam frequentadores do Parque Ipanema em Ipatinga

Com o objetivo de prestar um atendimento de melhor qualidade aos usuários e atender especialmente aos frequentadores do Parque Ipanema, a Prefeitura de Ipatinga informou nesta terça-feira (28), por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), que a partir do próximo domingo (3) algumas linhas do sistema de transporte coletivo no município passam a contar com novos horários e rotas específicas nos finais de semana. As medidas, já definidas junto à concessionária dos serviços, envolvem as linhas 301, 401 e 601, que atendem o bairro Bom Jardim, distrito de Barra Alegre e bairro Bethânia, respectivamente.

Técnicos do Departamento de Transporte e Trânsito reforçam que o principal objetivo é o atendimento às pessoas que frequentam o Parque Ipanema aos domingos e feriados, oferecendo assim transporte coletivo com horário fixo de saída e retorno aos bairros de origem também nesses dias. A oferta dos coletivos deve refletir também na redução do número de automóveis que normalmente congestiona as imediações do Parque. O transporte público estará disponível nos domingos e feriados, favorecendo ainda os comerciantes e trabalhadores que atuam com atividades diversas no principal cartão de visitas da cidade.

De acordo com a administração municipal, os novos horários fazem parte de uma ação planejada do governo, que vem analisando as necessidades dos usuários em toda a área urbana e zona rural. “É importante frisar que o Parque Ipanema hoje é considerado uma área de lazer para inúmeras famílias da região. Dessa forma, estamos priorizando atender as necessidades levantadas em estudo do Departamento de Transporte e Trânsito (Detra), sendo que o cumprimento dos horários será fiscalizado pelo município”, destaca o titular da Sesuma, Célio Andrade.

ALTERAÇÕES DE ITINERÁRIO

A linhas mantém a programação normal em dias úteis, de segunda a sábado. Já aos domingos e feriados, além de atenderem as rotas convencionais, os veículos das linhas 301 e 401 deslocam-se até o viaduto do Ipatingão e descem para o Parque Ipanema.

Quanto aos carros da linha 601, segundo o Detra, a partir do trevo do Jardim Panorama seguem diretamente para o Parque Ipanema.

APLICATIVO BUSE

Os usuários podem ter acesso a todos os horários e rotas de ônibus em Ipatinga por meio do aplicativo Buse, que pode ser baixado no Play Store e também na plataforma da Apple.

Confira os horários especiais definidos:

Linha 301 – Bom Jardim/Centro (Via Parque Ipanema) – Domingos e feriados

11h30 – Bom Jardim/Centro (Via Parque Ipanema)

18h05 – Centro (Via Parque Ipanema)/Bom Jardim

Linha 401 – Barra Alegre/Centro (Via Parque Ipanema) – Domingos e feriados

12h00 – Barra Alegre/Centro (Via Parque Ipanema)

17h30 – Centro (Via Parque Ipanema) /Barra Alegre

Linha 601 – Bethânia/Até Parque Ipanema – Domingos e feriados

11h30 – Bethânia/Parque Ipanema

17h30 – Parque Ipanema/Bethânia