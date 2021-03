Obras do Aeroporto Regional do Vale do Aço começam em abril

As obras do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Santana do Paraíso começarão no dia 8 de abril. A informação é do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Governo de Minas, Fernando Marcato, nesta segunda-feira (29).

O governador Romeu Zema autorizou o início da construção do canteiro de obras de forma imediata. A intervenção está orçada em mais de R$ 12,5 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC). A previsão é que as obras durem 120 dias e os voos sejam retomados.

A parte central da pista, em uma largura de 30 metros, será refeita em toda a extensão de dois quilômetros de pista. Também estão previstos o restauro das pistas de táxi-aéreo, o pátio do aeródromo, bem como a sinalização horizontal da pista de pouso e decolagem.

O recurso para as obras do aeroporto regional estava garantido desde o ano passado e a empresa já está contratada. O atraso para o início das obras ocorreu em função do período eleitoral e posteriormente devido à estação chuvosa, entre outubro e março.

Para a deputada Rosângela Reis, a mobilização pela reforma definitiva do aeroporto regional, foi muito impactado pela falta de infraestrutura. “Nesses 120 dias acompanharemos as obras e aguardamos que os voos sejam retomados. Queremos que os voos sejam retomados o mais breve possível, pois a região perdeu muitos negócios e oportunidades justamente pela falta da pista de voo. Temos que lutar não só pela reforma, mas pela expansão do aeroporto, com a construção de hangares, lojas e toda a estrutura necessária”, ressaltou a deputada.

O Aeroporto Regional do Vale do Aço está fechado há um ano. Em 2019 a pista chegou a receber reparos emergenciais pelo Governo do Estado, mas o prazo de validade das obras eram de apenas seis meses. Desde então é feita a mobilização de lideranças regionais e outros setores, como a Fiemg, para a reforma definitiva do aeroporto.