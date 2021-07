Obras geram alterações temporárias no trânsito no bairro Bethânia em Ipatinga

Em função de serviços a serem executados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), a Prefeitura de Ipatinga informa que a partir da próxima segunda-feira (26), às 7h haverá interdição de trecho da rua Lion, no bairro Bethânia. Linhas de transporte coletivo que trafegam normalmente pela via terão suas rotas desviadas temporariamente para as ruas Bordéus e Toulouse.

No local será feita uma intervenção em rede pluvial. O trabalho envolve escavação na pista. O objetivo final é solucionar problemas de escoamento na região, com implantação de uma grelha transversal.

A previsão é de que a correção seja concluída em 30 dias, incluindo a recomposição do asfalto. Recomenda-se que os condutores de veículos tenham maior atenção ao trafegar pelas imediações, observando as sinalizações de segurança.