Há cerca de uma semana, a população de Ipatinga tem visto alguns ônibus de linha iluminados, fazendo normalmente a sua rota pelas ruas do município. Os coletivos que chamam a atenção do público por onde passam são parte do conjunto de ações da agenda de eventos ‘Ipatinga, Cidade Luz’, promovida pela Administração municipal com o apoio de diversos segmentos da sociedade. O Shopping Vale do Aço se junta à prefeitura com o oferecimento à população de um presente de luzes itinerantes. Os ônibus vêm se somar aos vários outros pontos fixos iluminados, como o Centro Cultural Usiminas, o Centro de Memória Usiminas (antigo Grande Hotel Ipatinga), o Centro Cultural Municipal e o Parque Ipanema.

Ao todo, são quatro veículos que circulam com luzes e decoração natalina até o dia 5 de janeiro de 2022. Os carros enfeitados são das linhas Circular, 401, 600 e 700 que, não por acaso, têm o Shopping Vale do Aço como ponto de embarque e desembarque dos passageiros.

Pelas ruas e avenidas de Ipatinga, os ônibus iluminados despertam olhares curiosos e aguçam o espírito natalino dos ipatinguenses. O encanto já é registrado pelas lentes de celulares e tornou-se assunto nas redes sociais, que ficaram repletas de fotos e vídeos dos veículos.

O gerente geral do Shopping Vale do Aço, Rafael Martinez, ressalta que “este foi um ano de muitas conquistas para o Shopping”, citando que mais de 30 lojas foram inauguradas. “Fora isso – complementa -, com o avanço da vacinação poderemos celebrar o Natal com mais tranquilidade. Assim é que tivemos a ideia de presentear a população com o projeto dos ônibus iluminados, um gesto que tem como objetivo irradiar o espírito natalino por toda a cidade”.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, salienta que “nossa gestão tem sido caracterizada por uma interação permanente com todos os setores produtivos da sociedade, e esta sensibilidade do Shopping para ajudar a escrever mais este capítulo de parceria público-privada em nosso governo muito nos alegra, sobretudo porque estamos vivenciando aquela que é a época mais fraterna do calendário de datas e, também, de aquecimento do comércio, com geração de empregos e renda para a cidade”.