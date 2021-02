Operação Carnaval fiscaliza rodovias em todo o país

Tem início nesta sexta-feira (12) até a quarta-feira de Cinzas (17), a Operação Carnaval 2021 da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O objetivo é sensibilizar cada um dos atores do trânsito a respeito das obrigações e dos cuidados necessários para proteger a vida. A iniciativa faz parte da Operação Rodovida 2020/2021, que teve início em 17 de dezembro e vai até o dia 21 de fevereiro.

Segundo explicou a chefe da comunicação social da PRF no Distrito Federal, Pamela Vieira, o objetivo é manter a segurança pública e a mobilidade em todas as rodovias federais do país. “Nós concentraremos os policiais nos pontos com maior índice de acidentalidade e eles estarão ali para combater as principais causas de acidentes graves, que são ingestão de bebida alcoólica, ultrapassagens indevidas e falta de atenção.”

Ainda de acordo com a PRF, as orientações gerais continuam sendo importantes para todos os condutores. “Apesar de ser ponto facultativo, muitas pessoas irão viajar e a gente sempre faz aquelas orientações básicas antes da viagem: o proprietário do veículo tem que fazer a manutenção básica observando principalmente os componentes de segurança como os pneus e os sistemas de freio e iluminação e sinalização. A viagem precisa ser planejada para que o condutor tenha um descanso a cada quatro horas. Ele tem que estar em condições físicas e psicológicas para conduzir o veículo”, explicou Pamela Vieira.

Responsáveis por cerca de um terço das mortes em acidentes de trânsito, as ultrapassagens são momentos decisivos para garantir a segurança de todos. “A gente pede para que os condutores tenham um cuidado especial em relação às ultrapassagens. A ultrapassagem só pode ocorrer onde a sinalização permite e quando houver tempo e distância suficientes para completar a manobra sem se colocar em risco e sem colocar outras pessoas em risco”, alertou a policial.

RESTRIÇÕES

Para melhorar o trânsito, foi editada uma portaria que define os tipos de veículos que sofrerão restrição de tráfego durante feriados nacionais e regionais no ano de 2021.

Nesses dias estarão proibidos o trânsito de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portando Autorização Especial de Trânsito (AET); e de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a AET; bem como o trânsito dos demais veículos portadores de AET.

A restrição abrangerá apenas os trechos rodoviários de pista simples. No Acre, Amazonas e Roraima não haverá restrição de circulação. No estado do Rio Grande do Sul não haverá restrição de circulação no período de carnaval.

No período de carnaval, os dias e horários de restrição serão:

12/02/2021 (sexta-feira) – 16:00 às 22:00

13/02/2021 (sábado) – 06:00 às 12:00

16/02/2021 (terça-feira) – 16:00 às 22:00

17/02/2021 (quarta-feira) – 06:00 às 12:00

O descumprimento constitui infração de trânsito e o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.