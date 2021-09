Operação tapa-buracos contabiliza mais de cinco mil reparos em Ipatinga

Com grande parte da malha urbana do município desgastada e deteriorada após 40 anos de uso, a Prefeitura de Ipatinga continua executando ininterruptamente as ações de operação tapa-buracos em vias principais e secundárias da cidade. O trabalho é realizado por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), sendo atendidos prioritariamente locais com maior fluxo de veículos e utilizados em itinerários de ônibus, além de outros pontos precários identificados, seja pela própria administração ou a partir de indicações da comunidade.

Conforme informações do diretor do Departamento de Manutenção de Obras Viárias (Demov), João Vítor, os reparos nos locais mais caóticos são feitos por várias equipes, desde o dia 5 de janeiro e, somente nos últimos 50 dias, foram suprimidos 1.480 buracos.

Conforme registros da administração municipal, somente até esta quarta-feira (1º) já haviam sido suprimidos cerca de 5.000 buracos em pistas da cidade, com atendimento a 28 bairros. Para que se tenha uma ideia da extensão das demandas, a cada dia são usadas sete toneladas de asfalto na cobertura de pontos críticos da malha viária.

A população ainda pode contribuir para a programação das equipes de trabalho entrando em contato com o governo para sugerir locais necessitados. A Semop informa que os atendimentos têm priorizado demandas apresentadas pela comunidade por meio da Ouvidoria do município. Os pedidos podem ser formulados pelo telefone 156 ou e-mail (ouvidoria@ipatinga.mg.gov.br). A prefeitura disponibiliza ainda o número 3829-8198 para registro das solicitações.