Operação tapa-buracos é retomada em Ipatinga

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop) de Ipatinga, deu prosseguimento nesta semana, à operação tapa-buracos para recuperação dos pontos mais críticos da malha urbana. Os trabalhos estavam paralisados há dois meses devido a negociações do governo com a empresa executora para realinhamento de preços em função do inflacionamento de materiais.

O prefeito Gustavo Nunes participou diretamente das conversações, em busca de um consenso com a prestadora de serviços em bases mais razoáveis para o município, mesmo diante de reajuste de insumos. “A Prefeitura se empenhou para retomar as frentes de recuperação dos pavimentos porque as demandas são muitas e, quanto mais os reparos são adiados, mais a situação se agrava, significando aumento de despesas para o erário público”, destacou o prefeito.

Nesta quinta-feira (20), as ações da operação tapa-buracos foram direcionadas para ruas dos bairros Veneza I e II. Na sexta (21), serão atendidos pontos precários identificados no Centro e nos bairros Cariru e Bela Vista.

Na próxima segunda-feira (24), os serviços de recuperação do asfalto estarão concentrados nos bairros Cidade Nobre e Vila Celeste, adianta a Secretaria.

A Semop informa que os trabalhos de recuperação seguirão ao longo do ano, e que a programação é cumprida a partir de levantamento que já está sendo realizado por equipes da Secretaria, seguindo uma rota predeterminada. Mas a comunidade pode colaborar com a indicação de pontos críticos a serem atendidos, entrando em contato pelo telefone 3829-8643 durante a manhã ou no 3829-8196 durante todo o dia.