Pandemia desperta o espírito mestre-cuca nos brasileiros

O faturamento da indústria de alimentos cresceu durante a pandemia. A quarentena despertou o espírito de mestre-cuca nos brasileiros e a vontade de comer algo que traga conforto e emoções positivas. Confinados por causa de trabalho remoto, jornada reduzida, licença não remunerada ou desemprego, os consumidores passaram a cozinhar mais em casa.

O grupo Gema de Minas, que segue em expansão, é um exemplo que ilustra bem este progresso no setor. A rede, que tem 24 anos de atuação no mercado com quatro marcas: Café Gema de Minas, Capelinha, Midiã e Café Montes Claros, e está presente em cerca de 300 cidades mineiras, com grande atuação na região dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Norte, Centro Oeste de Minas e na região Metropolitana de Belo Horizonte, lançará novos produtos em seu portfólio (no total, serão 30 novos itens). Os primeiros lançamentos chegam aos supermercados neste mês de abril, são eles: achocolatado, mistura de morango para leite e refresco em pó.

O objetivo é fortalecer a conexão das famílias à mesa, levando valores, atitudes positivas e bons hábitos para o momento das refeições de todos os brasileiros. A marca, que já tem lugar garantido em muitos lares durante o cafezinho da manhã ou tarde, deseja que esta relação se expanda, afinal, os momentos compartilhados por uma família na mesa são os mais especiais.

“Após 24 anos de atuação, percebemos que grande parte do nosso sucesso é a relação que construímos com nossos clientes. Desejamos expandir este vínculo. O achocolatado, morango e suco Gema de Minas, os primeiros de muitos lançamentos de 2021 do grupo e seguirá os mesmos padrões de produção de alta qualidade e pureza já conhecidos pelos consumidores. O grupo Gema de Minas reforçando o compromisso de se manter uma empresa consciente e comprometida com a sustentabilidade, vem reestruturando a sua linha de produção, investindo em tecnologia e segurança”, afirma Ivan Caldeira, CEO da marca.