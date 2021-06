Paraíso abre inscrições para 1º Concurso Cidadania Sustentável

O Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Santana do Paraíso informa que estão abertas as inscrições para o 1º Concurso Cidadania Sustentável, de 2 de junho a 2 de julho. Os interessados podem se inscrever no site da prefeitura: www.santanadoparaiso.mg.gov.br. O critério é ser morador do município.

A fiscal de postura Ana Laura e a analista Luana Santos estão à frente da organização do evento, que faz parte das comemorações da Semana de Meio Ambiente, celebrada de 5 a 9 de junho. A Semana é promovida anualmente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho.

“O objetivo do concurso é estimular o cidadão de Santana do Paraíso a participar, mais efetivamente, das questões ambientais enfrentadas pelo município. Quem tiver alguma ideia para solucionar algum problema ambiental que aconteça no município, pode se inscrever no concurso e compartilhar a proposta conosco”, afirma Ana Laura.

Luana Santos acrescenta que “podem ser propostas, por exemplo, soluções para o descarte de resíduos sólidos e para a preservação da água, solo, ar, flora e fauna”.

O concurso tem várias etapas. Ao se inscrever e preencher os dados pessoais no site, o candidato deverá apresentar sua proposta em um campo intitulado “Descrição detalhada da ideia”. Serão selecionadas as cinco melhores propostas, que são divulgadas no site e nas redes sociais da Prefeitura, no dia 7 de julho.

Os autores das cinco propostas selecionadas serão convidados a comparecer à Prefeitura, dia 9 de julho, para apresentar as ideias à organização do concurso, no Departamento de Meio Ambiente, na rua Dona Amélia, 71, no Centro. Nesta etapa, serão selecionadas três ideias.

No dia 13 de julho, será aberta a votação das três melhores propostas selecionadas, por meio das redes sociais da Prefeitura. O anúncio da grande ideia vencedora ocorrerá no dia 16 de julho. O autor da proposta ganhará uma placa comemorativa e terá a sua ideia executada pela Administração Municipal.