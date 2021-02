Paraíso anuncia obras de melhorias das redes pluviais

O prefeito Bruno Morato, o vice, Oliveirinha, e o secretário de municipal de Obras, engenheiro Gilberto Ramos, vistoriaram, na tarde dessa quinta-feira (18), alguns pontos de Santana do Paraíso que foram afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias. Na oportunidade, Bruno Morato anunciou um conjunto de ações para melhorar a drenagem pluvial nos pontos onde ocorrem mais alagamentos no município, em períodos de chuva.

O governo já mapeou alguns pontos críticos onde serão realizados os investimentos. Boa parte das obras vai começar ainda em 2021. “Esse é um problema resultante de anos de omissão. Nosso compromisso é corrigir esse problema, para evitar que a população continue a sofrer com transtornos em épocas de chuva. Por isso vamos realizar investimentos em redes pluviais, além de melhorias em redes de esgoto, desobstrução de bocas de lobo e outras ações de infraestrutura. Vamos iniciar ainda este ano”, garante Bruno Morato.

Confira abaixo o cronograma de obras emergenciais definido pela prefeitura:

– Rua Águas Marinhas, bairro Residencial Paraíso:

Tão logo a Copasa conclua as obras na rede de esgoto da Rua Águas Marinhas, a prefeitura irá retomar as obras da rede pluvial no local, que foram deixadas de lado pela administração passada. Na sequência, também será feita a pavimentação da rua.

– Rua Aracaju, bairro Vale do Paraíso:

Será feito um projeto de drenagem ligando a Rua Aracaju à rua Pinheiros, ainda este ano, para corrigir um problema de drenagem no local. No passado, a obra foi feita com erro técnico, porque foi realizada sem a drenagem adequada. Essa falha de projeto será corrigida pelo atual governo.

– Bairro Industrial:

Mais de R$ 2 milhões serão investidos no Bairro Industrial, ainda este ano, para a pavimentação de ruas e melhorias na drenagem pluvial.

– Bairro Águas Claras:

A prefeitura já solicitou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente a autorização para a limpeza e o desassoreamento do Córrego Garrafa, ações que a população local aguarda há anos.

– Bairro Jardim Vitória:

Já foi realizada a desobstrução de bocas de lobo na rotatória do Jardim Vitória. Agora, a Secretaria de Obras irá construir duas caixas de captação de água de chuva, uma na rua Genipapo e outra na avenida Pequiarana.

– Rua 50, bairro Cidade Nova:

A prefeitura está realizando estudos técnicos para melhorar a rede pluvial na rua 50, visto que a rede que existe hoje no local é insuficiente. Esse investimento depende apenas da efetivação de acordos com proprietários de lotes, para que seja instituída a “servidão”, procedimento que visa passar uma rede pública dentro de uma rede particular. Essa ação irá permitir a instalação de uma nova rede pluvial na rua 50.

– Ipaba do Paraíso (Ipabinha):

A prefeitura vai buscar parceria com a Cenibra para recuperar estradas que dão acesso ao Aeroporto Regional do Vale do Aço. Essas estradas foram afetadas em razão das fortes chuvas que caíram sobre a região nos últimos dias.

AÇÕES COMPLEMENTARES:

– A prefeitura vai abrir licitação para contratar um caminhão hidrojato para desobstruir as bocas de lobo do município, que nunca receberam manutenção. Além disso, Mutirões de Limpeza vão passar de bairro em bairro, com equipes de capina, poda e recolhimento de entulhos.

– Por meio de entendimento com a Copasa, as obras de captação de esgoto em Santana do Paraíso deverão ser concluídas até o fim de 2021, o que vai retirar os efluentes dos córregos.

– A prefeitura alerta que areia, brita e cimento têm sido a principal causa de obstrução de bocas de lobo no município, devido à manipulação desses materiais em via pública. Em razão desse grave problema, a Administração Municipal vai intensificar a fiscalização, que em breve também será realizada por meio de aplicativo, para evitar que esses materiais sejam manipulados nas vias públicas. Os infratores serão multados.

– Será realizada a manutenção nas frotas de máquinas e caminhões para realizar reparos nas estradas rurais de Santana do Paraíso.