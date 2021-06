Paraíso poderá doar área para Hospital Filantrópico e sede do Consaúde

A Prefeitura de Santana do Paraíso avalia a doação de um terreno próximo ao supermercado Mart Minas, localizado no bairro Parque Veneza, às margens da BR-381, para a construção da sede administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Aço (Consaúde), de acordo com o prefeito Bruno Morato, que é vice-presidente do Consórcio. A área institucional possui 8 mil metros quadrados e também seria utilizada para a implantação de um Hospital Filantrópico Regional.

Bruno Morato ressalta que essas são iniciativas que visam tornar Santana do Paraíso um polo de serviços na área da saúde. “Na sede administrativa, funcionariam também as clínicas do Consaúde. Além disso, estamos estudando a doação de uma área para a construção de um Hospital Filantrópico para atender a região. Este hospital seria credenciando para atender também às demandas do município de Santana do Paraíso”, diz o prefeito.

Esses projetos foram pauta de uma audiência no Senado Federal, da qual participaram Bruno Morato e o presidente do Consaúde, Márcio Lima de Paula, que é prefeito de Jaguaraçu, na terça-feira (22). “Na visita ao Senado, solicitamos uma emenda de R$ 4 milhões para a instalação da sede do Consaúde em Santana do Paraíso”, finaliza Bruno Morato.