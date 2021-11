A Fiemg Regional Vale do Aço sediou nessa segunda-feira (22), mais um encontro entre a entidade e a Petrocity Portos. Durante a manhã, Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg e José Roberto Silva, diretor presidente da Petrocity reuniram-se com prefeitos, secretários de Desenvolvimento Econômico e Agência da Região Metropolitana. Na oportunidade, debateu-se as principais premissas para implantação de uma Unidade de Transbordo e Armazenagem de Cargas (UTAC) que chegarão e sairão da Estrada de Ferro Minas – Espirito Santo (EFMES), proporcionando melhor integração entre São Mateus com o Vale do Aço.

À tarde, a reunião foi direcionada à diretoria e corpo técnico de logística das indústrias âncoras para o levantamento quanto a capacidade da ferrovia, expectativa de cargas, cronograma para o início da obra e avanços dos estudos ambientais.

“Ficou definido com os prefeitos que o terminal será instalado próximo ao Aeroporto Regional do Vale do Aço, no município de Santana do Paraíso. Apresentamos também o estudo de um ramal de 17km interligando essa UTAC até Coronel Fabriciano. Foram reuniões bastante produtivas, onde convidamos todas essas partes envolvidas a participar efetivamente do refinamento do projeto. Vamos avançar a partir dessa aproximação com as indústrias âncoras agregando ao projeto melhoria, facilidade e fortalecimento da EFMES”, pontuou o diretor da Petrocity.

Para Flaviano, esse diálogo com as prefeituras e com a indústria contribuirão para o melhor atendimento da ferrovia. “Foi um dia de definições, alinhamentos e debate propiciando a promoção do desenvolvimento de forma planejada e sustentável a partir da integração regional”, definiu.

O próximo encontro da Petrocity com a Fiemg e as indústrias âncoras para sequência do projeto está agendado para o mês de março.