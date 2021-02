Parceria com ONG vai vacinar cães e gatos em Santana do Paraíso

Por indicação da médica veterinária Alice Kelly, do Departamento de Zoonoses de Santana do Paraíso, o prefeito Bruno Morato e o vice, Oliveirinha, receberam, recentemente, a visita de representantes da ONG Ajuda (Aliança Juizforana pela Defesa dos Animais), entidade financiada pela Samarco. A prefeitura estuda a realização de uma parceria com a ONG, para atenuar o problema da proliferação de cães e gatos de rua e controlar a disseminação de doenças a partir destes animais. A parceria também prevê a vacinação de cães e gatos domésticos.

“A ONG Ajuda leva para os municípios a vacina Óctupla (V8), que protege contra doenças como parvovirose, cinomose, coronavírus canino, leptospirose, entre outras. A rede pública não oferta essa vacina. Portanto, o objetivo é trazer esse projeto para Santana do Paraíso, sendo definido que a cidade será atendida com 500 doses da vacina, por semana. Esse projeto será implantado em Santana do Paraíso por cerca de seis semanas, espaçadas ao longo de 18 meses. Essas vacinas serão aplicadas em cães, em pelo menos nove pontos da nossa cidade”, esclarece Bruno Morato.

Conforme o prefeito, em breve será definido pela ONG Ajuda e pela Prefeitura um cronograma e os locais para onde as pessoas poderão levar seus animais para receber a vacina Óctupla (V8).

Além do prefeito, do vice e da médica veterinária Alice Kelly, participaram da reunião o biólogo Lucas Cattoni e o médico veterinário Gabriel Prata, ambos representantes da ONG Ajuda, e a médica veterinária Cibele Assis Neves, parceira da ONG.