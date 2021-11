Seguindo seu sólido plano de expansão pelo país, a Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, anuncia a inauguração da sua 450ª unidade no Brasil, um marco para a história da companhia que retomou seu processo de expansão em 2017. Desta vez, a marca abrirá uma loja no município de Coronel Fabriciano, no dia 23 de novembro, aumentando sua presença no Estado para 52 lojas.

A unidade possui 1.021m² e gera cerca de 21 empregos diretos e 105 indiretos. O espaço conta com o conhecido portfólio de produtos que vão desde vestuário feminino, masculino e infantil, itens de lar como cama, mesa e banho, além de eletroportáteis, telefonia e informática. Os clientes também poderão conferir as demais categorias de produto da marca como os itens de lar e vestuário para bebês, linha pet, bijuterias e brinquedos, assim como o Espaço Beleza, área dedicada a produtos das marcas Jequiti e Multi B (Vult, Eudora e Australian Gold).

“Há mais de 90 anos estamos presentes na vida dos mineiros e toda vez que abrimos uma nova loja recebemos um carinho enorme. Queremos continuar chegando cada vez mais próximos de nossos clientes e colaborar gerando empregos, desenvolvendo a economia local, e claro, entregando a melhor experiência de compras possível, além do nosso atendimento humanizado, que é referência no varejo” afirma Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas.

A Pernambucanas disponibiliza em todas as suas unidades o sistema “Clique e Retire”, no qual os clientes compram pelo site ou aplicativo da marca e retiram na própria loja. Além disso, o cliente também tem à disposição a compra por Whatsapp, também com retirada na loja, em apenas 2 horas.

PROMOÇÃO

Entre os dias 23, 24 e 25 de novembro, os clientes terão 20% de desconto nas compras de vestuário, cama, mesa, banho, tapetes e cortinas ao utilizar o cartão Pernambucanas. No dia da inauguração, os clientes que efetuarem a compra de qualquer produto na loja ganharão uma sacola personalizada da Pernambucanas.

CAMINHÃO ITINERANTE PERNAMBUCANAS

Para proporcionar uma nova experiência de compra, a Pernambucanas está levando o Caminhão Pernambucanas ao público de Coronel Fabriciano que ficará na cidade até o dia 13 de novembro. A carreta serve como uma grande degustação dos produtos e serviços financeiros, que hoje já são ofertados para milhares de consumidores do país.

Com 15 metros de comprimento, apresenta e comercializa de forma online todas as categorias de produto presentes nas lojas físicas, que vão desde peças de vestuário feminino, masculino e infantil, itens do segmento de lar como cama, mesa e banho, telefonia e beleza.

Os clientes podem optar por comprar pelos tablets ou pelos totens de autoatendimento que estão disponíveis no local e receber em casa com frete grátis. Todos os produtos financeiros da Pefisa, fintech da Pernambucanas, incluindo os cartões Múltiplos, que unificam as funções crédito e débito e podem ser utilizados fora da rede varejista também via QR Code, estão à disposição dos clientes na loja itinerante e na loja tradicional.

Serviço:

Caminhão Itinerante Pernambucanas

Data: até 13/11

Horário: Das 9h às 18h

Endereço: Praça da Estação – Av. Dr. Rubens Siqueira Maia – Centro – Coronel Fabriciano – MG

Unidade Coronel Fabriciano – MG

Inauguração: 23/11

Horário: 10h

Endereço: Avenida Pedro Nolasco, 399 – Centro – Coronel Fabriciano – MG