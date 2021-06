PMMG homenageia diretores do Hospital Márcio Cunha

Os diretores da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Salvador Prado Júnior (diretor-presidente); Mauro Oscar Soares de Souza Lima (diretor de Hospitais) e Marcelo Gouvea (diretor de Soluções em Saúde Comercial e Marketing) e o superintendente do Hospital Márcio Cunha, Dr. Bruno Nunes Ribeiro, receberam, nos dias 22 e 23 de junho, a visita da Diretoria de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), no Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga.

No primeiro dia, os visitantes conheceram as instalações e os processos do Hospital Márcio Cunha – Unidade I. No dia 23, os representantes da Diretoria de Saúde da PMMG conheceram as instalações da Unidade de Oncologia e Unidade II do HMC.

Na oportunidade, o comandante-geral e diretor de Saúde da PMMG, Eugênio Pascoal Valadares, homenageou a Diretoria da FSFX com uma moeda Comemorativa e um certificado da Diretoria de Saúde, em reconhecimento aos trabalhos desenvolvidos pela Fundação na área da saúde, em especial nas ações de enfrentamento à Covid-19.

“Ficamos muito honrados em receber em nossa instituição a visita de representantes de uma instituição tão ilustre como a da Polícia Militar. A Fundação São Francisco Xavier comunga de valores intrínsecos da PM, como respeito, solidariedade, credibilidade, ética e humanização. Hoje somos referência não somente para o Vale do Aço e outras regiões onde atuamos como Itabira e Cubatão, mas para o Brasil”, comenta Salvador Prado Júnior.