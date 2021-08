Polícia Federal estuda imóveis para implantação de delegacia em Ipatinga

Para discutir detalhes sobre a implantação da unidade da Delegacia de Polícia Federal em Ipatinga, uma histórica aspiração da comunidade do Vale do Aço, o prefeito Gustavo Nunes recebeu na tarde desta terça-feira (3), em seu gabinete, representantes da instituição. A Delegacia da Polícia Federal no Vale do Aço vai atuar numa área de 77 municípios, para atender a uma população de cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Durante o encontro foram apresentados e disponibilizados alguns imóveis que poderão ser cedidos para a instalação da unidade, que será de médio a grande porte, podendo receber cerca de 40 servidores efetivos, além de dez viaturas.

O chefe do Executivo de Ipatinga demonstrou otimismo e garantiu que não medirá esforços para que o município consiga viabilizar a cessão de um imóvel com estrutura física e condições adequadas para receber a entidade.

“Sabemos da importância para a região de uma unidade da PF, especialmente no que se refere à agilidade do atendimento para emissão e renovação de passaportes, o que evitará que muitos tenham que se deslocar para Governador Valadares ou Belo Horizonte”, disse o prefeito, lembrando ainda que há vários outros expedientes de pessoas físicas e jurídicas que requerem a busca da instituição.

O representante da Superintendência da Polícia Federal, delegado Alexandre Silveira de Oliveira, destacou que a criação da unidade é um ganho para toda a região. “Além da grande demanda para emissão de passaportes no Vale do Aço, há também outros aspectos favoráveis à abertura desta nova Delegacia. Vamos realizar serviços de polícia judiciária e também combater o crime organizado”, mencionou.

Representando a administração de Ipatinga, também participaram da reunião o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Alexsandro Espírito Santo; o secretário de Governo, Roberto Soares; o secretário de Segurança e Convivência Cidadã, Décio Carmargos, e o Procurador Geral do município, Breno Inácio. Pela Polícia Federal, estavam presentes ainda os delegados Alexandre Teixeira Santos e Ivina Ofélia Cardoso.