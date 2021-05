Post de Alê Silva repercute na grande mídia brasileira

Por William Saliba

A deputada federal Carla Zambelli (PSL) entrou em defesa da sua colega Alê Silva (do mesmo partido), que vem sendo criticada pela grande mídia brasileira por haver postado um vídeo em que ela aparece dançando ao lado de duas pessoas, sem máscaras de proteção, no salão verde da Câmara, em Brasília. O fato ganhou repercussão depois que a deputada federal do PC do B, Perpétua Almeida, publicou em seu Twitter a brincadeira com uma árdua crítica à colega bolsonarista.

Segundo matéria da revista Isto É (que integra o grupo do jornal O Globo), a gravação foi postada no TikTok. O vídeo viralizou nas redes sociais e foi criticado pela oposição.

“A deputada bolsonarista, Alê Silva, não tem mesmo o que fazer na Câmara? O Brasil com mais de 400 mil mortes e essa criatura usa as dependências da Câmara para fazer dancinha?”, criticou a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC).

A deputada Carla Zambelli saiu em defesa da colega, também nas redes sociais. “Isso foi depois de trabalhar mais de 13h seguidas, a sessão já tinha acabado e era uma brincadeira. Vocês não têm senso de humor, não?”, comentou Zambeli no post de Perpétua, no Twitter.

Em entrevista exclusiva ao CARTA DE NOTÍCIAS, Alê Silva se vê surpresa com a repercussão negativa da gravação. A deputada explicou que o vídeo foi feito para uma seguidora que sofre de depressão profunda, que está passando por um momento crítico.

– Gravei para fazê-la feliz, como de fato a fiz, por alguns instantes, disse Alê Silva. “O vídeo foi gravado após horas e horas de sessão, quando estávamos apenas eu e mais dois assessores no local, cujo local é público e já foi palco de uma série de manifestações”, finaliza a deputada.