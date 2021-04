Pousada Casa de Maria, em Prado-BA, se prepara para receber turistas na temporada Jubartes

Pesquisa realizada pelo TRVL LAB, Laboratório de Inteligência de Negócios em Viagens, apontou o Nordeste como destino líder na preferência dos viajantes após o período de quarentena, o que já era esperado pois muitos irão adiar os planos de viagens internacionais e, no Brasil, as praias do Nordeste sempre foram locais muito desejados para visitas.

TEMPORADA DAS BALEIAS JUBARTES

Todos os anos, de julho a novembro as Jubartes descem até a costa brasileira para acasalarem e terem seus filhotes nas nossas águas quentes. Conhecida como a porta de entrada da “Costa das Baleias”, o litoral de Prado é um dos principais pontos de observação de baleias do mundo e recebe muitos turistas ansiosos para ver o show das gigantes em alto mar.

Os passeios para observações das baleias são realizados pela empresa de receptivo Catavento Tour (www.cataventotour.com.br), parceira da pousada, incluindo a visita em Abrolhos, onde é possível caminhar no Arquipélago e praticar mergulhos, além de avistar as espécies de aves que lá habitam como Atobá, Andorinhas e Grazina.

CONHEÇA A POUSADA CASA DE MARIA, COM SELO TURISMO RESPONSÁVEL

O estabelecimento, que possui o Selo Turismo Responsável, encontra-se a 250 metros da praia de Novo Prado e a 600 metros da região central da cidade, localização perfeita para quem gosta de aproveitar as melhores opções de lazer que Prado tem a oferecer, além disso, a pousada oferece um atendimento personalizado, feito pela proprietária do local e seu time de colaboradores, todos com um único objetivo, a satisfação dos clientes.

Para além disso, a pousada conta com 24 apartamentos, todos devidamente equipados com ar-condicionado, TV de Led, frigobar livre, secador de cabelo e ventilador de teto. O café da manhã é incluso na diária e servido com uma grande variedade de alimentos típicos da culinária baiana, mineira e internacional, assim como os pratos especiais que podem ser adquiridos no restaurante da casa, aberto exclusivamente aos hóspedes.