Prazo para prova de vida online de aposentados e pensionistas da PMI termina dia 30/09

A Prefeitura Municipal de Ipatinga (PMI) lembra aos servidores públicos aposentados e pensionistas que recebem complementação que a prova de vida está sendo feita de forma on-line, no site oficial do município, obedecendo cronograma já pré-estabelecido e que considera as datas de nascimento.

De acordo com o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Ipatinga, o cumprimento da ação por parte dos servidores é emergencial e indispensável, sendo que o prazo termina no próximo dia 30 de setembro.

O registro cumpre critérios para recebimento de complementação salarial, e é importante salientar que o aposentado ou pensionista que não fizer a comprovação de vida poderá ter seu pagamento suspenso. O cadastro online é feito no endereço eletrônico www.provadevida.ipatinga.mg.gov.br.

PROVA DE VIDA

A prova de vida serve para assegurar uma gestão eficiente do benefício de complementação de aposentadoria, evitando pagamentos indevidos.

Após análise da prova de vida, a prefeitura entrará em contato com o e-mail cadastrado no formulário. Caso o servidor esteja impossibilitado de realizar a prova de vida via internet deverá entrar em contato com a Seção de Assistência e Benefício – SEABE por meio do número (31) 3829-8233, para orientações e encaminhamentos.